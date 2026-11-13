Brajan Gruda fantastik – debuton me gol ndaj Serbisë

Sulmuesi i kombëtares gjermane, Brajan Gruda, ka debutuar me ekipin A në kuadër të Ligës së Kombeve, dhe atë pikërisht në ndeshjen kundër Serbisë. Dhe debutimi i tij u shënua edhe me një moment të veçantë. Gruda, që mban edhe pasaportë shqiptare, shënoi gol në minutën e 50-të. Goli i tij erdhi pas një super-soloaksioni…

Sport

13/11/2026 22:05

Sulmuesi i kombëtares gjermane, Brajan Gruda, ka debutuar me ekipin A në kuadër të Ligës së Kombeve, dhe atë pikërisht në ndeshjen kundër Serbisë.

Dhe debutimi i tij u shënua edhe me një moment të veçantë.

Gruda, që mban edhe pasaportë shqiptare, shënoi gol në minutën e 50-të.

Goli i tij erdhi pas një super-soloaksioni të cilin Gruda e nisi vetë nga gjysmëfusha e vet, duke kaluar katër lojtarë kundërshtarë, dhe në fund duke mposhtur edhe portierin.

Gjermania po e mposht Serbinë 3-1 në Beograd.

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