Adriani merr një mesazh emocionues nga familja – Ja reagimi i tij

Një moment emocionues ka ndodhur në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 5, ku Adriani ka marrë një mesazh të veçantë nga familja e tij përmes një droni. “Të don familja shumë. Jemi krenarë me ty. Veç vazhdo! Wuff”. Ky gjest duket se i ka dhënë Adrianit një dozë të madhe motivimi, duke i rikujtuar…

ShowBiz

13/11/2026 19:23

Një moment emocionues ka ndodhur në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 5, ku Adriani ka marrë një mesazh të veçantë nga familja e tij përmes një droni.

“Të don familja shumë. Jemi krenarë me ty. Veç vazhdo! Wuff”.

Ky gjest duket se i ka dhënë Adrianit një dozë të madhe motivimi, duke i rikujtuar se jashtë shtëpisë ka njerëz që e mbështesin dhe janë krenarë për rrugëtimin e tij.

Për të parë reagimin e Adrianit, ndiqni videon:

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