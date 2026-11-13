Adriani merr një mesazh emocionues nga familja – Ja reagimi i tij
Një moment emocionues ka ndodhur në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 5, ku Adriani ka marrë një mesazh të veçantë nga familja e tij përmes një droni. “Të don familja shumë. Jemi krenarë me ty. Veç vazhdo! Wuff”. Ky gjest duket se i ka dhënë Adrianit një dozë të madhe motivimi, duke i rikujtuar…
ShowBiz
Një moment emocionues ka ndodhur në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 5, ku Adriani ka marrë një mesazh të veçantë nga familja e tij përmes një droni.
“Të don familja shumë. Jemi krenarë me ty. Veç vazhdo! Wuff”.
Ky gjest duket se i ka dhënë Adrianit një dozë të madhe motivimi, duke i rikujtuar se jashtë shtëpisë ka njerëz që e mbështesin dhe janë krenarë për rrugëtimin e tij.
Për të parë reagimin e Adrianit, ndiqni videon: