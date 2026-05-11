KQZ: Ende asnjë prej 27 subjekteve politike s’e ka dorëzuar listën e kandidatëve për deputetë

Lajme

11/05/2026 15:05

Ende asnjë prej 27 subjekteve politike që kanë aplikuar për pjesëmarrje në zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit nuk e kanë dorëzuar listën e kandidatëve për deputetë.

Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valmir Elezi tha se deri në orën 14:00 nuk pati asnjë listë të dorëzuar.

“Deri më tani (e hënë, 11 maj 2026, ora 14:00) asnjë nga 27 subjektet politike nuk ka dorëzuar online listën e kandidatëve për deputetë për t’u certifikuar për pjesëmarrje në zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës, të cilat do të mbahen më 7 qershor 2026”, tha ai.

Elezi njoftoi se ka përfunduar periudha për subjektet politike që ta njoftojnë KQZ-në për pjesëmarrje në zgjedhje dhe për formimin e koalicioneve. Ai tha se “numri i përgjithshëm i subjekteve të mundshme politike që do të marrin pjesë në zgjedhjet e 7 qershorit është 27, prej të cilave 22 parti politike, 3 koalicione, 1 nismë qytetare dhe 1 kandidat i pavarur”.

Pas përmbylljes së procesit të certifikimit, KQZ pritet të organizojë tërheqjen e shortit për renditjen e tyre në fletëvotimin e zgjedhjeve të parakohshme.

Partitë politike që kanë njoftuar pjesëmarrjen në zgjedhje (1 – 7 maj) janë:

Partia Socialdemokrate;
Kosovaki Nevi Romani Partia;
Partia Socialdemokrate e Ashkalinjve;
Za Slobodu Pravdu i Opstanak;
Srpska Lista;
Yenilikçi Türk Hareket Partisi;
Lidhja Demokratike e Kosovës;
Fjala;
Lëvizja Përparimtare e Romëve të Kosovës;
Partia Rome e Bashkuar e Kosovës – PREBK;
Socialdemokratska Unija;
Jedinstvena Goranska Partija;
Kosova Demokratik Türk Partisi;
Nova Demokratska Stranka;
Iniciativa e Re Demokratike e Kosovës;
Kosovski Savez;
Partia Balliste;
Partia Qytetare për Mirëqenie Sociale;
Partia Liberale Egjiptiane;
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës;
Stranka Demokratske Akcije; dhe
Partia Demokratike e Kosovës.

Partitë politike që kanë njoftuar për formim të koalicionit (1 – 7 maj) janë:

Demokratska Stranka Bošnjaka dhe Demokratska Stranka Vatan (Koalicija VAKAT);
Partia e Ashkalinjëve për Integrim, Partia Demokratike e Ashkanlive të Kosovës dhe Lëvizja për Bashkëveprim (Ashkalitë e Bashkuar); dhe
Lëvizja Vetëvendosje, Guxo, Alternativa dhe Partia Shqiptare Demokristiane (Lëvizja VETËVENDOSJE!).

Nisma qytetare që kanë aplikuar për certifikim për pjesëmarrje në zgjedhje është:

Složno Pobeđujemo.
Kandidati i pavarur që ka aplikuar për certifikim për pjesëmarrje në zgjedhje është:

Esmir Kasi.

