Edhe AAK-ja mbledh Këshillin e Përgjithshëm, diskutohen listat e kandidatëve për deputetë
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës do të mbajë sot një mbledhje të Këshillit të Përgjithshëm.
Ky takim partiak i AAK-së vjen vetëm një ditë para përfundimit të afatit për përpilimin e listës së kandidatëve për deputetë, e cila duhet të dorëzohet në KQZ më së largu deri nesër para mesnatës.
Në mbledhje pritet të diskutohen edhe përgatitjet finale për Kuvendin Zgjedhor të partisë.