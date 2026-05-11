Franca konfirmon rast të ri me hantavirus te një grua e evakuuar nga anija turistike
Franca ka konfirmuar një rast të ri me hantavirus te një grua që ishte evakuuar nga anija turistike MV Hondius, e cila ka qenë në qendër të një shpërthimi infeksioni që ka prekur disa pasagjerë. Autoritetet shëndetësore kanë bërë të ditur se pasagjerët e mbetur në bord po evakuohen dhe po dërgohen në vendet e tyre përkatëse, ku do t’i nënshtrohen testeve mjekësore dhe një periudhe izolimi.
Sipas Ministrisë franceze të Shëndetësisë, rasti i ri u konfirmua pasi gruaja ishte pjesë e evakuimit të fundjavës. Ndërkohë, dy rastet e dyshuara të raportuara më herët nga Spanja kanë rezultuar negative, duke ulur disa nga shqetësimet fillestare për përhapjen më të gjerë të virusit.
Anija MV Hondius kishte mbërritur në portin Granadilla de Abona në Tenerife, prej nga pasagjerët u shpërndanë nëpër vende të ndryshme për trajtim dhe karantinë. Autoritetet ndërkombëtare po e ndjekin nga afër situatën, pasi janë raportuar gjithsej gjashtë raste të lidhura me këtë shpërthim, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH).
OBSH ka theksuar se, ndryshe nga COVID-19, hantavirusi nuk përhapet lehtë nga ajri, por zakonisht përmes kontaktit të ngushtë ose ekspozimit ndaj burimeve të infektuara, dhe deri tani situata konsiderohet një shpërthim i izoluar në një mjedis të mbyllur si anija.
Autoritetet në SHBA kanë raportuar gjithashtu një pasagjer me simptoma të lehta dhe një tjetër me test PCR “të dyshimtë” për virusin Andes, por këto raste ende po vlerësohen ndryshe nga Spanja dhe ECDC, të cilat disa prej tyre i kanë konsideruar negative.
Në përgjithësi, situata mbetet nën monitorim, ndërsa ekspertët theksojnë se ekziston ende mundësia e rasteve të reja për shkak të periudhës së inkubacionit që mund të zgjasë deri në gjashtë javë.