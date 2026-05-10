Të burgosurit polakë e moldavë u liruan nga paraburgimet bjelloruse dhe ruse – thotë Trump

Presidenti i ShBA-së, Donald Trump, postoi të dielën në rrjetet sociale se tre të burgosur polakë dhe dy moldavë ishin liruar nga paraburgimet bjelloruse dhe ruse. Në një postim në Truth Social, Trump ia atribuoi lirimin të dërguarit të posaçëm John Coale dhe falënderoi Presidentin bjellorus Aleksandr Lukashenko për “bashkëpunimin dhe miqësinë” e tij. Trump…

Bota

10/05/2026 23:54

Presidenti i ShBA-së, Donald Trump, postoi të dielën në rrjetet sociale se tre të burgosur polakë dhe dy moldavë ishin liruar nga paraburgimet bjelloruse dhe ruse.

Në një postim në Truth Social, Trump ia atribuoi lirimin të dërguarit të posaçëm John Coale dhe falënderoi Presidentin bjellorus Aleksandr Lukashenko për “bashkëpunimin dhe miqësinë” e tij.

Trump iu referua gjithashtu lirimit të gazetarit dhe aktivistit polako-bjellorus Andrzej Poczobut nga një burg bjellorus.

Artikuj të ngjashëm

May 10, 2026

Erdogan: Kundërshtojmë përhapjen e konfliktit SHBA-Iran

May 10, 2026

Trump: Do të mjaftonin dy javë për të goditur të gjitha objektivat në Iran

Lajme të fundit

Erdogan: Kundërshtojmë përhapjen e konfliktit SHBA-Iran

A do të implementohet Ligji për Sigurime Shëndetësore?

Seanca në rastin Hashim Thaçi dhe të tjerët...

Musliu – Vjosa Osmanit: 5 vite e gjysmë...