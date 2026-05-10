Të burgosurit polakë e moldavë u liruan nga paraburgimet bjelloruse dhe ruse – thotë Trump
Presidenti i ShBA-së, Donald Trump, postoi të dielën në rrjetet sociale se tre të burgosur polakë dhe dy moldavë ishin liruar nga paraburgimet bjelloruse dhe ruse.
Në një postim në Truth Social, Trump ia atribuoi lirimin të dërguarit të posaçëm John Coale dhe falënderoi Presidentin bjellorus Aleksandr Lukashenko për “bashkëpunimin dhe miqësinë” e tij.
Trump iu referua gjithashtu lirimit të gazetarit dhe aktivistit polako-bjellorus Andrzej Poczobut nga një burg bjellorus.