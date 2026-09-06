Kosova përvojën, Gjermania laboratorët, beteja e dy vendeve kundër rriqrave bartëse të virusit vdekjeprurës
Gjermania ka laboratorë të sigurisë së lartë, ndërsa Kosova ka rriqrat Hyalomma dhe përvojë me ethet vdekjeprurëse hemorragjike Krime-Kongo. Duke punuar së bashku, shkencëtarët gjermanë dhe kosovarë po luftojnë sëmundjen dhe vektorët e saj. Mund ta dallojë prenë e saj deri në 200 metra (rreth 650 këmbë) largësi – por ndryshe nga shumë specie të…
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Gjermania ka laboratorë të sigurisë së lartë, ndërsa Kosova ka rriqrat Hyalomma dhe përvojë me ethet vdekjeprurëse hemorragjike Krime-Kongo. Duke punuar së bashku, shkencëtarët gjermanë dhe kosovarë po luftojnë sëmundjen dhe vektorët e saj.
Mund ta dallojë prenë e saj deri në 200 metra (rreth 650 këmbë) largësi – por ndryshe nga shumë specie të tjera, nuk fshihet në bar duke pritur që viktima e saj të afrohet. Në vend të kësaj, ajo vrapon pas saj, duke ndjekur kafshët dhe njerëzit njësoj.
Rriqra Hyalomma, e quajtur shpesh “rriqra e madhe e gjuetisë”, më parë gjendej kryesisht në Afrikë, Azi dhe Evropën Jugore. Por ndryshimi i klimës do të thotë se tani mund të mbijetojë më në veri dhe është vërejtur tashmë në Gjermani dhe vende të ndryshme të Evropës Lindore. Kosova, në Evropën Juglindore, ka qenë një pikë e nxehtë për rriqrën për ca kohë tani.
Rriqra Hyalomma është gjithashtu një vektor i virusit shumë patogjen për ethet hemorragjike Krime-Kongo, një sëmundje potencialisht vdekjeprurëse me një shkallë të lartë vdekshmërie. Simptomat e sëmundjes janë të krahasueshme me ato të etheve Ebola ose virusit Marburg. Këto janë të afta të shkatërrojnë enët e gjakut dhe limfatike, të cilat mund të çojnë në gjakderdhje të brendshme dhe vdekje.
Kurtesh Sherifi lexoi për herë të parë për ethet hemorragjike të Krimesë-Kongos në gazetë në vitin 2005, kur po përfundonte studimet si veteriner në Berlin. Artikulli thoshte se 11 persona në atdheun e tij, Kosovë, e kishin marrë sëmundjen dhe pesë kishin vdekur. Ai ishte tashmë i interesuar për patogjenët që mund të transmetohen midis kafshëve dhe njerëzve, të njohur si zoonoza, dhe ethet e Krimesë-Kongos e intriguan.
Në atdhe, Sherifi filloi të punonte në fakultetin e bujqësisë dhe mjekësisë veterinare në Universitetin e Prishtinës. Por buxheti për kërkim ishte i ngushtë. Kosova, një vend i vogël me vetëm rreth 1.6 milion qytetarë, nuk kishte një laborator të sigurisë së lartë ose pajisjet e nevojshme për të hetuar virusin e ethes së Krimesë-Kongos.
Duke kërkuar bashkëpunim gjerman
Sherifi u lidh me institucionin më të madh të Gjermanisë për studime në këtë fushë, Institutin Bernhard Nocht për Mjekësi Tropikale në Hamburg.
Një nga studiueset ishte Petra Emmerich, një virologe dhe eksperte në ato që njihen si viruse të Grupit 4 të Rrezikut – viruse që shkaktojnë sëmundje të rënda, shpesh fatale, dhe zakonisht nuk kanë trajtim të disponueshëm gjerësisht. Virusi Krime-Kongo është në atë grup rreziku.
Emmerich vepron gjithashtu si rezerviste në ushtrinë gjermane, e cila është veçanërisht e interesuar për viruset që mund të përdoren si armë biologjike. Ajo u dërgua në Kosovë në vitin 2009, kur u takua me Sherifin.
Një shkëmbim i gjallë filloi midis studiuesve. Në Kosovë, u krijua një strukturë për të monitoruar përhapjen e rriqrës Hyalomma dhe virusit. Në vitin 2013, puna e përbashkët e studiuesve filloi të merrte fonde përmes Programit Gjerman të Biosigurisë, i drejtuar nga Ministria e Jashtme e vendit dhe “që synonte të ndihmonte vendet partnere të përballonin kërcënimet biologjike”.
“Është një marrëveshje”, tha Emmerich për partneritetin shkencor. “Ne kemi ekspertizën diagnostikuese dhe burimet e nevojshme, por nuk kemi pacientë”. Mjekët nga Gjermania vijnë rregullisht në Kosovë me Emmerich ku mund të shkëmbejnë informacione me homologët e tyre atje.
Rritja e ndërgjegjësimit publik është një tjetër shtyllë e rëndësishme e bashkëpunimit Gjermani-Kosovë.
Fermerët në Kosovë janë veçanërisht të ndjeshëm ndaj infeksionit – dhe jo vetëm për shkak të rriqrave që i pickojnë, por sepse shpesh përdorin duart e tyre të zhveshura për të hequr rriqrat nga kafshët. Nëse gjaku i infektuar nga kafshët futet në një plagë të vogël në dorën e njeriut, virusi mund të transmetohet te njeriu.
“Kjo është mjaft e mundshme se si një pjesë e madhe e popullsisë [së infektuar] në Kosovë u infektua”, shpjegoi Sherifi.
Pacientët kërkojnë kujdes intensiv, izolim.
Ai dhe Emmerich kanë vizituar shkolla për të edukuar nxënësit rreth rreziqeve të virusit dhe si të mbrohen prej tij. Për shembull, disa ilaçe kundër rriqrave ndihmojnë, ashtu si edhe pantallonat e gjata dhe këpucët e forta.
Jo të gjitha rriqrat Hyalomma e mbajnë virusin dhe shumica e njerëzve që pickohen nga një rriqër Hyalomma nuk sëmuren. Megjithatë, problemi më i madh është se nuk ka as vaksinë dhe as ndonjë trajtim specifik për ata që përfundojnë duke vuajtur nga ethet e Krimesë-Kongos.
“Nëse sëmureni, është veçanërisht e rëndë,” shpjegoi Emmerich. Sëmundja fillon me simptoma jo specifike, të ngjashme me gripin, duke përfshirë ethe, të dridhura, dhimbje dhe dhimbje koke. Në raste të rënda, një pacient do të fillojë të rrjedhë gjak nga lëkura, hunda dhe mishrat e dhëmbëve dhe gjithashtu mund të përjetojë gjakderdhje gastrointestinale. Shkaqet më të këqija mund të rezultojnë në dështim të organeve.
Pacientët kërkojnë kujdes intensiv dhe izolim sepse janë shumë ngjitës.
Pjesa më e madhe e trajtimit në kujdesin intensiv përqendrohet në ruajtjen e funksioneve jetësore të pacientit, por atyre u jepet edhe ilaçi antiviral, ribavirina. Por, siç tha Emmerich, “ribavirina nuk është aq efektive tek pacientët me sëmundje akute”. Kjo është diçka që shkencëtarët e kanë parë nga afër me rastet në Kosovë.
Përgjigja më e mirë është parandalimi, prandaj është gjithashtu shumë e rëndësishme që studiuesit të monitorojnë përhapjen e rriqrave Hyalomma dhe që ata të rekomandojnë shmangien e zonave të caktuara ku rriqrat janë të përhapura, nëse është e mundur.
Taktika të suksesshme kundër rriqrave
Gjatë viteve, studiuesit jo vetëm që kanë mbledhur mijëra rriqra, por kanë kryer edhe të ashtuquajturat studime të seroprevalencës. Këto përdorin analiza gjaku për të gjetur antitrupa nga infeksionet e kaluara. Kjo u lejon shkencëtarëve të përcaktojnë nëse njerëzit ose kafshët kanë rënë në kontakt me virusin.
Kafshët e fermave janë veçanërisht të përshtatshme për këtë lloj studimi, tha Sherifi, pasi virusi nuk i prek ato. Dhe ndryshe nga kafshët e egra dhe njerëzit, ato zakonisht qëndrojnë në një zonë të përcaktuar qartë. Kjo do të thotë që nëse zbulohen antitrupa në gjakun e këtyre kafshëve, është e qartë se virusi po qarkullon në atë zonë.
Në Kosovë, numri i infeksioneve serioze ka rënë në mënyrë drastike në dekadën e fundit, duke arritur në vetëm pesë raste në total. Në dekadën e kaluar, kishte rreth 100 raste. Sherifi dhe Emmerich besojnë se kjo tregon se sa e suksesshme ka qenë puna e tyre.
Sigurisht, kjo nuk do të thotë që rriqrat dhe virusi nuk do të përhapen më tej në Evropë, dhe të dy studiuesit presin që kjo të ndodhë.
Rriqrat Hyalomma me virusin Krime-Kongo sapo janë zbuluar në Francë, megjithëse deri më tani nuk janë infektuar njerëz atje.
“Gjatë 13 viteve të fundit, rriqrat Hyalomma janë përhapur gjeografikisht”, tha Emmerich. “Si virolog, kjo është diçka për të cilën duhet menduar dhe duhet të monitorohet nga afër.”
Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme që shkencëtarët gjermanë dhe kosovarë t’ua përcjellin atë që kanë mësuar vendeve që ende nuk kanë pasur aq shumë përvojë në monitorimin e rriqrave Hyalomma, si Maqedonia dhe Shqipëria./DW