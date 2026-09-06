Këshilli Prokurorial mblidhet të hënën, në rend dite raportimet vjetore dhe performanca e prokurorëve

Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) do të mbajë të hënën, më 7 shtator, takimin e 302-të, i cili do të nisë në orën 10:00. Sipas agjendës së publikuar, në këtë takim pritet të shqyrtohen disa çështje që lidhen me funksionimin e sistemit prokurorial, raportimin vjetor të kryeprokurorëve dhe vlerësimin e performancës së prokurorëve. Fillimisht, anëtarët…

Lajme

06/09/2026 20:01

Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) do të mbajë të hënën, më 7 shtator, takimin e 302-të, i cili do të nisë në orën 10:00.

Sipas agjendës së publikuar, në këtë takim pritet të shqyrtohen disa çështje që lidhen me funksionimin e sistemit prokurorial, raportimin vjetor të kryeprokurorëve dhe vlerësimin e performancës së prokurorëve.

Fillimisht, anëtarët e KPK-së do të shqyrtojnë dhe miratojnë rendin e ditës, ndërsa më pas do të trajtohet procesverbali i takimit të 300-të të KPK-së.

Në rend dite janë edhe mekanizmat e raportimit vjetor për vitin 2025 të Kryeprokurorit të Prokurorisë Themelore në Prishtinë dhe të Kryeprokurorit të Prokurorisë Themelore në Gjakovë.

Një tjetër pikë e rëndësishme është zgjedhja e një anëtari të Komisionit për Vlerësim të Performancës së Prokurorëve.

KPK-ja do të shqyrtojë gjithashtu shfuqizimin e vendimit KPK/Nr.538/2025, të datës 17 korrik 2025.

Në takim pritet të diskutohet edhe bashkëpunimi ndërmjet Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit (ZKPSH) dhe KPK-së me organizatat e shoqërisë civile, si dhe ndalimi i veprimeve që bien ndesh me ligjin dhe që prekin të drejtat e palëve në procedurë.

Artikuj të ngjashëm

September 6, 2026

Përfshihet nga flakët një pjesë e fushës në fshatin Banjë të Malishevës

September 6, 2026

Aksion i madh antidrogë në Sarandë, arrestohen 20 persona – kokainë,...

September 6, 2026

Kosova përvojën, Gjermania laboratorët, beteja e dy vendeve kundër rriqrave bartëse...

September 6, 2026

Përfundojnë takimet me Putinin dhe Zelenskyn, Witkoff dhe Kushner kërkojnë rikthimin...

September 6, 2026

Konflikti Rusi-Ukrainë, Shtuni: Tentativa për paqe është e rëndësishme, por ka...

September 6, 2026

Netanyahu: Katari është shtet armiqësor, por nuk na ka diktuar politikat

Lajme të fundit

Përfshihet nga flakët një pjesë e fushës në fshatin Banjë të Malishevës

Panik gjatë ndeshjes në Itali, futbollisti humb papritur...

Aksion i madh antidrogë në Sarandë, arrestohen 20...

Dafina Dauti prek zemrat me këngën e re...