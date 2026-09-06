Këshilli Prokurorial mblidhet të hënën, në rend dite raportimet vjetore dhe performanca e prokurorëve
Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) do të mbajë të hënën, më 7 shtator, takimin e 302-të, i cili do të nisë në orën 10:00. Sipas agjendës së publikuar, në këtë takim pritet të shqyrtohen disa çështje që lidhen me funksionimin e sistemit prokurorial, raportimin vjetor të kryeprokurorëve dhe vlerësimin e performancës së prokurorëve. Fillimisht, anëtarët…
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Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) do të mbajë të hënën, më 7 shtator, takimin e 302-të, i cili do të nisë në orën 10:00.
Sipas agjendës së publikuar, në këtë takim pritet të shqyrtohen disa çështje që lidhen me funksionimin e sistemit prokurorial, raportimin vjetor të kryeprokurorëve dhe vlerësimin e performancës së prokurorëve.
Fillimisht, anëtarët e KPK-së do të shqyrtojnë dhe miratojnë rendin e ditës, ndërsa më pas do të trajtohet procesverbali i takimit të 300-të të KPK-së.
Në rend dite janë edhe mekanizmat e raportimit vjetor për vitin 2025 të Kryeprokurorit të Prokurorisë Themelore në Prishtinë dhe të Kryeprokurorit të Prokurorisë Themelore në Gjakovë.
Një tjetër pikë e rëndësishme është zgjedhja e një anëtari të Komisionit për Vlerësim të Performancës së Prokurorëve.
KPK-ja do të shqyrtojë gjithashtu shfuqizimin e vendimit KPK/Nr.538/2025, të datës 17 korrik 2025.
Në takim pritet të diskutohet edhe bashkëpunimi ndërmjet Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit (ZKPSH) dhe KPK-së me organizatat e shoqërisë civile, si dhe ndalimi i veprimeve që bien ndesh me ligjin dhe që prekin të drejtat e palëve në procedurë.