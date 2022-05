​Konjufca: UÇK-ja është e pamenduar pa kontributin e komandantit Ilir Konushevci

Kryeparlamentari Konufca theksoi se heronjtë, Ilir Konushevci dhe Hazir Malaj, 24 vite më parë ranë heroikisht në angazhimin dhe kontributin e drejtpërdrejtë për lirën dhe çlirimin e Kosovës.

Ai tha se UÇK-ja është e pamenduar pa kontributin e komandantit, Ilir Konushevci.

“Ilir Konushevci së bashku me Hazir Malën ia dhanë edhe të mbarën Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, sepse UÇK-ja nuk fitoi vetëm se ne e patën kauzën e drejt, por po ashtu edhe pse e patë fillimin e mbarë. E fillimin e mbarë pa dyshim që ia dha edhe komandanti më i shquar i saj, Ilir Konushevci dhe mund të thuhet që me vet faktin që përbrenda një harku kohor vetëm prej 5 ditësh ranë Ilir Konushevci, Agron Rrahmani dhe Bahri Fazliu, tregon për një goditje të madhe për Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës. Po ashtu, vet fakti që ata e dhanë jetën për lirinë e Kosovës, rezultoi që me qindra e mijëra djem e vajza tjerë iu bashkuan UÇK-së dhe në këtë mënyrë ushtria jonë e lavdishme u përtëri dhe vazhdoi luftën deri në çlirimin e plotë të Kosovës. UÇK-ja është e pamenduar pa kontributin e komandantit Ilir Konushevci, i cili do të nderohet e kujtohet gjithmonë bashkë me të gjithë ata të cilët e dhanë jetën si dëshmorë për lirinë e kombit tonë”, theksoi Konjufca.

Kryetari Konjufca ka folur para mediave edhe për rastin e bartjes së përgjegjësive të presidentes tek kryetari i Kuvendit.

“Këto janë të rregulluara me ligj, nuk ka pasur ndonjë rast të tillë, e vetmja ajo që është e paraparë me protokoll është që njëra prej figurave politike të nivelit të lartë të qëndrojë në Kosovë dhe t’i performojë detyrat e veta. Përndryshe, nuk ka ardhur rasti deri në atë nivel”, theksoi ai.