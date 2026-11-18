Pas rënies së Maduros, ShBA dhe Venezuela nënshkruajnë marrëveshje historike për rivendosjen e marrëdhënieve ushtarake
Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Venezuela kanë hedhur një hap të madh drejt bashkëpunimit dypalësh, duke nënshkruar një marrëveshje historike për rivendosjen e marrëdhënieve ushtarake, e cila përfshin trajnimin dhe shkëmbimin e informacioneve të inteligjencës. Lajmi është bërë i ditur nga sekretari amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth, gjatë vizitës së tij zyrtare të zhvilluar…
Bota
Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Venezuela kanë hedhur një hap të madh drejt bashkëpunimit dypalësh, duke nënshkruar një marrëveshje historike për rivendosjen e marrëdhënieve ushtarake, e cila përfshin trajnimin dhe shkëmbimin e informacioneve të inteligjencës.
Lajmi është bërë i ditur nga sekretari amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth, gjatë vizitës së tij zyrtare të zhvilluar të mërkurën në Venezuelë, ku u takua ngushtë me udhëheqjen e përkohshme të vendit.
Hegseth ka theksuar se pas operacionit të forcave amerikane në janar që çoi në kapjen e ish-presidentit Nicolás Maduro, vendi ka pësuar një kthesë drastike, duke kaluar nga një “kërcënim agresiv rajonal” në një partner të besueshëm në fushën e sigurisë. Sipas agjencisë AP, ai ka vlerësuar lart bashkëpunimin me presidenten e përkohshme, Delcy Rodríguez, për rolin e saj në stabilizimin e shtetit dhe luftën kundër karteleve të drogës e grupeve terroriste.
Ndonëse Pentagoni ende nuk ka publikuar detaje shtesë teknike rreth kësaj marrëveshjeje, vetë Rodríguez e ka mirëpritur me entuziazëm partneritetin e ri ushtarak:
“Shpresoj që ky bashkëpunim tekniko-ushtarak të çohet në nivelin më të lartë të mundshëm, në mënyrë që të mund t’u përgjigjemi kërcënimeve të përbashkëta”, ka deklaruar ajo.
Kjo vizitë e Sekretarit të Mbrojtjes vjen në kuadër të strategjisë së administratës së presidentit Donald Trump për të konsoliduar ndikimin amerikan në Venezuelë pas rënies së regjimit të Maduros. Hegseth i bashkohet listës së zyrtarëve të lartë të kabinetit amerikan që kanë vizituar Karakasin gjatë këtij viti, përfshirë sekretarët e Brendshëm dhe të Energjisë, të cilët kanë vënë theksin te shfrytëzimi i rezervave të mëdha të naftës dhe mineraleve strategjike të vendit.