Për gjermanët nuk pritet të jetë dimri i vështirë – Merz arrin marrëveshje për uljen e taksës së energjisë elektrike për familjet gjermane
Në përpjekjen e dytë, kancelari gjerman Friedrich Merz ka shtyrë përpara një ulje të çmimeve të energjisë elektrike – megjithëse vetëm në një masë të kufizuar. Për momentin, është një masë e përkohshme. Koalicioni qeverisës i Gjermanisë ra dakord të mërkurën të zgjasë një ulje të taksës së energjisë elektrike për familjet dhe më shumë…
Bota
Në përpjekjen e dytë, kancelari gjerman Friedrich Merz ka shtyrë përpara një ulje të çmimeve të energjisë elektrike – megjithëse vetëm në një masë të kufizuar. Për momentin, është një masë e përkohshme.
Koalicioni qeverisës i Gjermanisë ra dakord të mërkurën të zgjasë një ulje të taksës së energjisë elektrike për familjet dhe më shumë biznese në vitin 2027, duke përmbushur një premtim kyç pas një mosmarrëveshjeje për financimin që kërcënoi të zhytte qeverinë e Kancelarit Friedrich Merz në krizë.
Marrëveshja pasoi më shumë se tetë orë bisedimesh gjatë natës në Kancelari në Berlin. Blloku konservator CDU/CSU i Merz dhe Social Demokratët e qendrës së majtë (SPD) thanë se kishin ndërmend ta bënin uljen të përhershme, por kjo do të varej nga gjetja e një mënyre të qëndrueshme për të mbuluar koston në buxhetin federal të vitit 2028.
Partitë kishin premtuar në marrëveshjen e tyre të koalicionit të vitit 2025 të ulnin taksën për të gjithë konsumatorët si një masë lehtësimi të menjëhershëm. Por kufizimet buxhetore nënkuptonin që ulja fillestare zbatohej vetëm për industrinë, bujqësinë dhe pylltarinë.
Familjet gjermane paguajnë disa nga çmimet më të larta të energjisë elektrike në Bashkimin Evropian.
Merz e kishte rinovuar premtimin pasi demokratët e tij të krishterë pësuan pengesa në zgjedhjet shtetërore të shtatorit, duke e bërë këtë një provë për besueshmërinë e tij.
Një përpjekje për të gjetur fonde në bisedimet për buxhetin javën e kaluar dështoi, duke zemëruar ligjvënësit konservatorë dhe duke rritur rrezikun për bisedimet e natës.
“Ne premtuam të ulnim taksën e energjisë elektrike dhe e mbajtëm fjalën tonë,” tha Merz më pas, duke shtuar se familjet dhe bizneset e vogla në veçanti do ta ndienin përfitimin.
Financimi varet nga çmimet e energjisë
Ulja e taksës, duke e ulur atë në nivelin minimal të BE-së prej 0.1 cent për kilovat orë, parashikohet t’i kushtojë qeverisë federale rreth 5.4 miliardë euro (5.9 miliardë dollarë) në vit. Koalicioni planifikon të përdorë një tepricë të pritur në një llogari që financon mbështetjen për energjinë e rinovueshme për të paguar uljen në vitin 2027.
Çmimet më të larta të energjisë me shumicë kanë rritur të ardhurat nga shitjet e energjisë së rinovueshme, duke zvogëluar shumën që qeveria federale duhet të kontribuojë për të financuar. Llogaria kishte një tepricë prej rreth 4 miliardë eurosh këtë vit, por shuma e disponueshme në të ardhmen do të varet pjesërisht nga fakti nëse çmimet e energjisë do të bien përsëri pas rritjes së ndjeshme gjatë konfliktit me Iranin.
Koalicioni ra dakord të miratojë një paketë masash nëse teprica nuk arrin për vitin 2028. Opsionet e mundshme përfshijnë heqjen e subvencioneve ose rritjen e taksave të tjera, siç është taksa mbi të ardhurat nga investimet.
Taksa standarde e energjisë elektrike në Gjermani është 2.05 cent për kilovat orë, krahasuar me minimumin e BE-së prej 0.1 cent për kilovat orë për familjet.
Ndikimi në faturat e familjeve mund të jetë modest: Nëse furnizuesit e kalojnë uljen e plotë, një familje që përdor 4,000 kilovat orë në vit do të kursente 7.75 euro në muaj, ndërsa një që përdor 1,500 kilovat orë do të kursente rreth 3 euro, sipas faqes së internetit të krahasimit të çmimeve Verivox.
Marrëveshja duhet të përfshihet ende në buxhetin e vitit 2027, i cili tashmë është miratuar nga komisioni parlamentar i buxhetit. Bundestagu, dhoma e ulët e parlamentit, pritet të japë miratimin përfundimtar të buxhetit më 27 nëntor.
Planifikohet një kufizim çmimi i karburantit për janarin
Koalicioni gjithashtu ra dakord të vendosë një kufizim tremujor për çmimet e benzinës dhe naftës nga 1 janari, pasi një ulje e përkohshme e taksës së karburantit skadon në fund të dhjetorit. Kjo ulje ka qenë në fuqi që nga fillimi i tetorit për të mbrojtur shoferët nga rritjet e çmimeve të lidhura me konfliktin me Iranin.
Kabineti pritet të miratojë një projektligj dhe një rregullore shoqëruese më 2 dhjetor. Kushtet që do të shkaktonin kufizimin mbeten të paqarta. SPD hodhi poshtë një propozim të mëparshëm nga Ministrja e Ekonomisë Katherina Reiche si joefektiv.