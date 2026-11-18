Ali Ahmeti shpërthen ndaj Kurtit për gjuhën shqipe: Më goditi në shpirt, doli në krah të Mickoskit
Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim (BDI), Ali Ahmeti, ka reaguar ashpër ndaj kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti, lidhur me deklaratën e tij se gjuha shqipe nuk ka qenë asnjëherë gjuhë zyrtare në Maqedoninë e Veriut. Ahmeti ka thënë se deklarata e Kurtit e ka lënduar thellë, duke e akuzuar atë se me qëndrimin e…
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18/11/2026 23:48
Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim (BDI), Ali Ahmeti, ka reaguar ashpër ndaj kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti, lidhur me deklaratën e tij se gjuha shqipe nuk ka qenë asnjëherë gjuhë zyrtare në Maqedoninë e Veriut.