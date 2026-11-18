“Do ta shihni, më jepni kohë” – Pochettino zytarizohet si trajner i Man United, i dërgon menjëherë mesazh Man Cityt
Mauricio Pochettino ka nisur zyrtarisht aventurën e tij te Manchester United. Trajneri argjentinas ka mbërritur të mërkurën në qendrën stërvitore të klubit, Carrington, ku ka filluar përgatitjet për sfidën e rëndësishme ndaj Liverpoolit. Pochettino përfundoi angazhimin e tij me Kombëtaren e Shteteve të Bashkuara, të cilën e drejtoi në fitoren 2-0 ndaj Haitit, përpara se…
Sport
Mauricio Pochettino ka nisur zyrtarisht aventurën e tij te Manchester United.
Trajneri argjentinas ka mbërritur të mërkurën në qendrën stërvitore të klubit, Carrington, ku ka filluar përgatitjet për sfidën e rëndësishme ndaj Liverpoolit.
Pochettino përfundoi angazhimin e tij me Kombëtaren e Shteteve të Bashkuara, të cilën e drejtoi në fitoren 2-0 ndaj Haitit, përpara se të udhëtonte drejt Anglisë. Emërimi i tij në krye të Unitedit ishte konfirmuar javën e kaluar, pas shkarkimit të Michael Carrick, transmeton lajmi.net.
Argjentinasi përballet me një situatë të vështirë, pasi Manchester United ndodhet në vendin e 18-të në Premierligë, me vetëm një fitore në 10 ndeshje. Sfida e parë e tij do të jetë pikërisht përballë rivalit të madh, Liverpoolit, të dielën në Anfield.
Pochettino ka dërguar edhe një mesazh për tifozët, duke iu përgjigjur deklaratës se Manchesteri do të mbetet gjithmonë blu, në referencë të rivalit Manchester City. “Do ta shihni, më jepni kohë. Kjo do të ndryshojë”, ka deklaruar ai./lajmi.net/