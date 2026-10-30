Rudina Dembacaj komenton tre banorët e parë të BBVK 5
Aktorja e njohur shqiptare, Rudina Dembacaj, i është bashkuar edicionit të pestë të Big Brother VIP Kosova në rolin e opinionistes. Gjatë spektaklit, ajo ka komentuar edhe tre banorët e parë që u futën një ditë më parë në shtëpinë e BBVK 5. Dembacaj u shpreh se ata kanë filluar të ambientohen me shtëpinë dhe…
ShowBiz
Aktorja e njohur shqiptare, Rudina Dembacaj, i është bashkuar edicionit të pestë të Big Brother VIP Kosova në rolin e opinionistes.
Gjatë spektaklit, ajo ka komentuar edhe tre banorët e parë që u futën një ditë më parë në shtëpinë e BBVK 5.
Dembacaj u shpreh se ata kanë filluar të ambientohen me shtëpinë dhe se tashmë janë të gatshëm të mirëpresin banorët e tjerë që do t’u bashkohen në këtë edicion.