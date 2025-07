Kërcënimi me bombë në Kuvend me numër serb, Kurti: Luftë aktive hibride nga Serbia Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti ka përgëzuar institucionet shtetërore për reagimin e shpejtë dhe profesional pas zbulimit të kërcënimit me bombë në Kuvendin e Kosovës. Në një postim në Facebook, Kurti u shpreh se konfirmimi se kërcënimi ka origjinën në Serbi, dëshmon përpjekjet për të zhvilluar “luftën aktive hibride” kundër Kosovës. “Përgëzoj institucionet…