KEDS tregon se ku do të ketë ndërprerje të rrymës të mërkurën, shkak punimete për siguri të sistemit energjetik Kompania për Distribuimin e Energjisë Elektrike në Kosovë (KEDS) njofton se më 09.07.2025 do të kryhen punime të domosdoshme për siguri të sistemit energjetik. Si pasojë, në disa lokalitete do të ketë ndërprerje të rrymës. Ky është orari sipas rajoneve:.. Prishtinë 1. Nga NS 35/10[kV] Besia do të ndërprehet: Dalja 10kV J04 Lluzhan (kodi: 10013011) …