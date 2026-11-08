Presidentja Shiroka-Pula nderon 14 ushtarët britanikë që humbën jetën gjatë shërbimit në Kosovë

Presidentja e Kosovës, Justina Shiroka Pula, ka nderuar 14 ushtarët britanikë që humbën jetën gjatë shërbimit në Kosovë, në kuadër të forcave paqeruajtëse të NATO-s dhe KFOR-it. Nderimi u bë në Ditën e Përkujtimit të Mbretërisë së Bashkuar, në një ceremoni ku morën pjesë edhe ambasadori britanik në Kosovë, Jonathan Hargreaves, përfaqësues të trupit diplomatik,…

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08/11/2026 13:09

Presidentja e Kosovës, Justina Shiroka Pula, ka nderuar 14 ushtarët britanikë humbën jetën gjatë shërbimit Kosovë, kuadër forcave paqeruajtëse NATO-s dhe KFOR-it.

Nderimi u Ditën e Përkujtimit Mbretërisë Bashkuar, një ceremoni ku morën pjesë edhe ambasadori britanik Kosovë, Jonathan Hargreaves, përfaqësues trupit diplomatik, komandanti i KFOR-it, gjeneralmajor Roberto Vergori, ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci dhe komandanti i FSK-së, gjenerallejtënant Bashkim Jashari.

Gjatë ceremonisë, presidentja Shiroka Pula shprehu mirënjohjen e thellë për kontributin dhe sakrificën e ushtarëve britanikë.

Ajo theksoi se Kosova do ta kujtojë gjithmonë mbështetjen e Mbretërisë Bashkuar dhe përkushtimin e ushtarëve saj, cilët humbën jetën shërbim paqes dhe sigurisë vendit. /Lajmi.net/

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