Joseph: Është e mundur që ShBA të largohet nga KFOR-i, por do të ishte gabim i rëndë

Ligjëruesi i universitetit “Johns Hopkins”, eksperti amerikan i Ballkanit Perëndimor, Edward P. Joseph, deklaroi se një tërheqje e mundshme e trupave amerikane nga KFOR-i do të ishte një gabim shumë i rëndë. Eksperti amerikan vuri në dukje faktin se Presidenti Donald Trump është i paparashikueshëm dhe një lëvizje e tillë nuk përjashtohet. Megjithatë, ai theksoi…

Lajme

08/04/2026 23:29

Ligjëruesi i universitetit “Johns Hopkins”, eksperti amerikan i Ballkanit Perëndimor, Edward P. Joseph, deklaroi se një tërheqje e mundshme e trupave amerikane nga KFOR-i do të ishte një gabim shumë i rëndë.

Eksperti amerikan vuri në dukje faktin se Presidenti Donald Trump është i paparashikueshëm dhe një lëvizje e tillë nuk përjashtohet. Megjithatë, ai theksoi se një veprim i tillë do të ndikonte në paqëndrueshmërinë e Kosovës dhe të gjithë rajonit.

“Nëse ShBA-ja do të tërhiqej nga KFOR-i, do ishte një gabim shumë i rëndë dhe shpresoj që ShBA-ja të mos ta bëjë këtë veprim. Do të ishte një gabim shumë i rëndë dhe këtë e kam ngritur me zyrtarë të DASH dhe anëtarë të Kongresit. I kam shkruajtur edhe një letër sekretarit Rubio, duke i kërkuar administratës që të mos heqë trupat nga KFOR-i, por me Trumpin asnjëherë s’i dihet se çfarë do të bëjë, është shumë i paparashikueshëm. Është e mundur që ta bëjnë, por do të ishte një gabim i rëndë që ShBA-ja ta bëjë këtë dhe do të ftonin paqëndrueshmërinë në Kosovë dhe rajon”, tha Joseph.

Artikuj të ngjashëm

April 8, 2026

Rritet interesimi i turistëve të huaj për Kosovën, ja sa e...

April 8, 2026

Haradinaj: Rreth 360 milionë euro u dërguan vjet në Serbi për blerje rryme

April 8, 2026

Shahini: Qeveria s’ka guxim të ndërhyjë në akcizë dhe TVSH për naftën

April 8, 2026

Kryeparlamentari iranian: Tri klauzola të armëpushimit janë shkelur hapur dhe qartë...

April 8, 2026

Raportohet se po thyhet armëpushimi, reagon kryeministri pakistanez

April 8, 2026

Trump: Mashtruesit po ndërhyjnë në negociatat SHBA–Iran, do të ekspozohen

Lajme të fundit

Rritet interesimi i turistëve të huaj për Kosovën,...

Haradinaj: Rreth 360 milionë euro u dërguan vjet në Serbi për blerje rryme

Shahini: Qeveria s’ka guxim të ndërhyjë në akcizë dhe TVSH për naftën

Ambasada japoneze për makiaton e Kosovës: Pse është kaq e mirë kudo?