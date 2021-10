Java nis mbarë e mirë për këto 3 shenja të horoskopit

Cilat janë shenjat që do iu eci java vaj?

Luani: Ju mund të ndihen pa fuqi dhe të jeni dembelë këtë javë, por ky është vetëm perceptimi që do të kenë të tjerët për ju. Por, ndoshta këtë javë do t’ju duhet një pushim i vogël.

Gjithashtu këtë javë do të ndiheni më shumë se gati për të qenë krijues. Ajo që do të jetë ndryshe është nevoja për të ndejtur vetëm në mënyrë të tillë që të mendoni. Shumë ide do të vijnë në mendjen tuaj, mundohuni t’i plotësoni ato.

Virgjëresha: Ajo që është pozitive në këtë fillim javë është se planetët retrogradë kanë mbaruar kështu që çdo gjë do të eci në drejtimin e duhur. Ju do të kuptoni se jeni një nga njerëzit më punëtorët që njihni dhe ndiheni që nuk shpërbleheni mjaftueshëm. Kjo nuk ka kaluar pa u vënë re dhe do të shpërbleheni për përpjekjet tuaja të mëdha.

Akrepi: Ajo që do ta bëjë këtë javë një të mrekullueshme për ju nuk është vetëm prania e ardhshme e Diellit në sezonin e Akrepit, më 23 tetor, por efekti që ai ka në mendjemprehtësinë tuaj dhe besimin në intelektin tuaj.Ju keni qenë gjithmonë personi që njerëzit i besojnë kur bëhet fjalë për vendimet e biznesit, dhe këtë javë të merrni besimin e duhur dhe mbështetjen që po kërkonit.

Me Jupiterin dhe Mërkurin të vendosur drejtë, nuk keni pse të ndjeni tërheqjen e bezdisshme të Retrogradëve më të fundit.