Jakup Krasniqi nesër përfundon vizitën në Kosovë, raportohet se në orën 15:00 niset për në Hagë
Ish-kryekuvendari, Jakup Krasniqi, pritet të largohet nga Kosova, të shtunën pas vizitës disaditore për arsye familjare, për shkak të gjendjes shëndetësore të bashkëshortes. Krasniqi do të niset nga shtëpia e tij në Velani të Prishtinës në orën 14:00, ndërsa fluturimin e ka të paraparë për në orën 15:00. Siç raporton Klan Kosova, ai do të…
Lajme
Ish-kryekuvendari, Jakup Krasniqi, pritet të largohet nga Kosova, të shtunën pas vizitës disaditore për arsye familjare, për shkak të gjendjes shëndetësore të bashkëshortes.
Krasniqi do të niset nga shtëpia e tij në Velani të Prishtinës në orën 14:00, ndërsa fluturimin e ka të paraparë për në orën 15:00.
Siç raporton Klan Kosova, ai do të udhëtojë me aeroplan special, pas qëndrimit në Kosovë, ku vizita e tij u përcoll me emocione dhe diskutime lidhur me kufizimet për takimet me familjarët dhe bashkëluftëtarët.