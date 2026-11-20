Akili refuzon ta përshëndes Adrianin pas eliminimit
Akili ka refuzuar ta përshëndes Adrianin pas largimit të tij nga shtëpia e Big Brother VIP Kosova 5. Ai ka qëndruar në living, derisa banorët e tjerë po përshëndeteshin me Adrianin te dera. Për ta parë reagimin e tij, ndiqeni videon më poshtë:
ShowBiz
20/11/2026 22:03
Akili ka refuzuar ta përshëndes Adrianin pas largimit të tij nga shtëpia e Big Brother VIP Kosova 5.
Ai ka qëndruar në living, derisa banorët e tjerë po përshëndeteshin me Adrianin te dera.
Për ta parë reagimin e tij, ndiqeni videon më poshtë: