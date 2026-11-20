Anjeza për lidhjen jashtë BBVK-së: Mos i pëlqefsha, ka tjera
Klipi i debatit mes Fatlumit dhe Anjezës ka nxitur sërish diskutime brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova 5. Gjatë diskutimit, Fatlumi i kishte thënë Anjezës se po të ishte i dashuri i saj, do ta linte. Pas kësaj deklarate, Anjeza ka reaguar duke e cilësuar Fatlumin si të prapambetur, ndërsa ka folur edhe për…
ShowBiz
Klipi i debatit mes Fatlumit dhe Anjezës ka nxitur sërish diskutime brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova 5.
Gjatë diskutimit, Fatlumi i kishte thënë Anjezës se po të ishte i dashuri i saj, do ta linte.
Pas kësaj deklarate, Anjeza ka reaguar duke e cilësuar Fatlumin si të prapambetur, ndërsa ka folur edhe për lidhjen e saj jashtë shtëpisë.
“Pra, unë e kam lënë shumë rehat. Një letër ma ka prurë. Jam shumë e kënaqur, jam shumë në rregull. Po besoj edhe ai është duke u kënaqur. Por mua nuk e di çfarë më është kapur frajeri. Edhe nëse më lë frajeri, nuk është fundi i botës”, ka thënë Anjeza.
Ajo ka theksuar se nuk lejon që askush ta nënshtrojë apo ta shkelë, duke shtuar se është e zonja të qëndrojë në mënyrën e saj.
“Veç thjesht unë jam goxha e zonja, nuk e lë të më nënshtrojë kërkush e as të më shkelë. Të pëlqefsha kështu, mirë, mos të pëlqefsha, ka të tjera sa të duash”, ka deklaruar ajo.
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