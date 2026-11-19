Franca do të monitorojë youtuber-at për ndikime ose paragjykime politike përpara zgjedhjeve të vitit 2027
Rregullatori i medias në Francë, Arcom njoftoi të enjten se do të monitorojë ndikuesit online dhe krijuesit e përmbajtjes për ndikime ose paragjykime politike përpara zgjedhjeve presidenciale të vitit të ardhshëm, duke shënuar një zgjerim të madh të kompetencave të saj. Ndryshimi pasqyron ndikimin në rritje të YouTuber-ave dhe krijuesve të tjerë të përmbajtjes, audienca…
Bota
Rregullatori i medias në Francë, Arcom njoftoi të enjten se do të monitorojë ndikuesit online dhe krijuesit e përmbajtjes për ndikime ose paragjykime politike përpara zgjedhjeve presidenciale të vitit të ardhshëm, duke shënuar një zgjerim të madh të kompetencave të saj.
Ndryshimi pasqyron ndikimin në rritje të YouTuber-ave dhe krijuesve të tjerë të përmbajtjes, audienca e të cilëve, veçanërisht në mesin e të rinjve, ndonjëherë mund të jetë më e madhe se ajo e mediave tradicionale.
“Ka një fenomen të ri, është këtu dhe është masiv”, njoftoi presidenti i Arcom, Martin Ajdari, në një konferencë për shtyp në Paris.
Sipas rregullave të Arcom, kandidatët presidencialë duhet të marrin kohë transmetimi në përpjesëtim me mbështetjen e tyre të parashikuar elektorale gjatë fazës fillestare të fushatës. Megjithatë, nga 5 deri më 30 prill, të gjithë kandidatëve duhet t’u jepet kohë transmetimi e barabartë.
Ajdari theksoi se Arcom do të monitoronte vetëm krijuesit kryesorë francezë të përmbajtjes video, ndërsa podkasterët vetëm audio nuk do të preken.
“Kjo çështje lind në terma shumë konkretë për krijuesit, audienca e të cilëve tejkalon atë të kanaleve televizive tradicionale”, shtoi Ajdari.
Franca ka qenë në ballë të përpjekjeve për të rregulluar përmbajtjen online, duke miratuar legjislacion në vitin 2023 që prezantoi dënime të mundshme me burg dhe gjoba për influencuesit që nuk zbulojnë promovime të paguara ose reklamojnë produkte mashtruese.