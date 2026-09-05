Ish-luftëtarët e Dukagjinit nesër bëhen bashkë në Gllogjan: 7 Zona, 7 Zjarre, Një Luftë, Një Kujtesë, Drejtësi
Të dielën, më 6 shtator, në ora 19:00, në Kompleksin Memorial “Dëshmorët e Kombit” në Gllogjan, do të mbahet tubimi përkujtimor dhe mbështetës me moton “7 Zona, 7 Zjarre, Një Luftë, Një Kujtesë, Drejtësi”. Njoftimin e ka bërë ish- deputeti i Kuvendit të Kosovës, Hajdar Beqa, i cili u ka bërë thirrje veteranëve, invalidëve të…
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Të dielën, më 6 shtator, në ora 19:00, në Kompleksin Memorial “Dëshmorët e Kombit” në Gllogjan, do të mbahet tubimi përkujtimor dhe mbështetës me moton “7 Zona, 7 Zjarre, Një Luftë, Një Kujtesë, Drejtësi”.
Njoftimin e ka bërë ish- deputeti i Kuvendit të Kosovës, Hajdar Beqa, i cili u ka bërë thirrje veteranëve, invalidëve të luftës së UÇK-së dhe familjeve të dëshmorëve të Zonës Operative të Dukagjinit që t’i bashkohen aktivitetit.
Sipas njoftimit, aktiviteti është iniciuar nga platforma “Liria ka Emër” dhe organizohet nga shoqatat e dala nga lufta në Dukagjin.