Incidenti i dytë në Ngushticën e Hormuzit rrit tensionet
Bota
Një incident i dytë është raportuar në Ngushticën e Hormuzit, vetëm disa orë pas sulmit ndaj një cisterne nga forcat iraniane.
Sipas UKMTO, një anije kontejnerësh është goditur nga një predhë e panjohur rreth 25 milje detare larg brigjeve të Oman, duke shkaktuar dëme materiale, por pa viktima apo ndotje mjedisore.
Më herët, anije luftarake të Garda Revolucionare Iraniane kishin qëlluar një cisternë në të njëjtën zonë, duke rritur shqetësimet për sigurinë në këtë korridor kyç detar.
Tensionet janë shtuar pasi Iran vendosi kufizime të reja për lundrimin në ngushticë, në përgjigje të deklaratave të presidentit amerikan Donald Trump mbi vazhdimin e bllokadës ndaj porteve iraniane.