Izraeli krijon “vijat e verdha” në Liban, si modeli i ndarjes në Gaza
Ushtria e Izraelit ka krijuar një zonë të veçantë operacionale brenda Libanit, e modeluar sipas taktikave të përdorura në Gaza, kanë zbuluar komandantë të lartë ushtarakë izraelitë, duke shtuar se kjo zonë ndalon banorët e 55 fshatrave jugore të kthehen në shtëpitë e tyre.
Radioja ushtarake izraelite raportoi se forcat izraelite po vazhdojnë, edhe gjatë periudhës së armëpushimit, të pastrojnë infrastrukturën militante të elementeve të Hezbollahut dhe të shkatërrojnë fshatra që ndodhen brenda zonave të ashtuquajtura “vija e verdhë”.
Sipas raportimit, pjesëtarëve të mbetur të Hezbollahut në këto zona, përfshirë luftëtarë që dyshohet se ndodhen në Bint Jbeil, u është thënë të “dorëzohen, përndryshe forcat do t’i eliminojnë sapo të identifikohen vendndodhjet e tyre”.
Gjithashtu u theksua se dronët ushtarakë izraelitë vazhdojnë të fluturojnë mbi jugun e Libanit për të monitoruar dhe për t’u përgjigjur ndaj kërcënimeve të mundshme sipas nevojës, raportojnë mediat.
Më herët gjatë ditës, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu theksoi se lufta kundër Hezbollahut nuk ka përfunduar, vetëm disa orë pasi presidenti amerikan, Donald Trump njoftoi një armëpushim që synon ndalimin e armiqësive me Libanin.
Armëpushimi hyri në fuqi dje, pas telefonatave të ndara që Trump zhvilloi me presidentin e Libanit, Joseph Aoun dhe liderin e izraelitëve. Sipas marrëveshjes, Izraeli ruan të drejtën të veprojë kundër kërcënimeve të menjëhershme ose në zhvillim, ndërsa Libani duhet të ndërmarrë hapa për të parandaluar sulmet nga Hezbollahu dhe grupet e armatosura jo-shtetërore.
Trump u zotua se Izraeli do të ndalojë sulmet ndaj Libanit, duke i quajtur ato “të ndaluara”, ndërsa SHBA-ja do të merret veçmas me Hezbollahun “në mënyrën e duhur”, transmeton telegraf.
Pavarësisht armëpushimit, mediat libaneze raportuan vazhdimin e sulmeve izraelite, përfshirë shpërthime në al-Khiyam dhe Bint Jbeil, bombardime në Debbine, si dhe rritje të aktivitetit të dronëve mbi Rashaya dhe Malin Hermon. Ushtria libaneze njoftoi se nuk janë shënuar shkelje nga Hezbollahu që nga hyrja në fuqi e armëpushimit.