Imri Ahmeti betohet për mandatin e katërt si kryetar i Lipjanit
Kryetari i rizgjedhur i Komunës së Lipjanit, Imri Ahmeti, është betuar sot për mandatin e tij të katërt, pas fitores në zgjedhjet lokale. Në një deklaratë publike, Ahmeti ka shprehur mirënjohje të thellë ndaj qytetarëve për mbështetjen dhe besimin e vazhdueshëm. “Sot po fillojmë mandatin e ri me besimin tuaj. Me përulësi dhe mirënjohje të…
Lajme
Kryetari i rizgjedhur i Komunës së Lipjanit, Imri Ahmeti, është betuar sot për mandatin e tij të katërt, pas fitores në zgjedhjet lokale.
Në një deklaratë publike, Ahmeti ka shprehur mirënjohje të thellë ndaj qytetarëve për mbështetjen dhe besimin e vazhdueshëm.
“Sot po fillojmë mandatin e ri me besimin tuaj. Me përulësi dhe mirënjohje të thellë, ju falënderoj të gjithëve,” ka thënë ai.
Ahmeti u shpreh se mbështetja e qytetarëve e bën edhe më të vendosur për të punuar me ndershmëri dhe transparencë në shërbim të secilës familje, lagjeje dhe fshati të komunës.
“Ky rezultat më bën krenar dhe i përkushtuar që ta çojmë Lipjanin edhe më lart,” theksoi ai.
Në përfundim të fjalës së tij, kryetari i rizgjedhur u adresua drejtpërdrejt qytetarëve: “Faleminderit nga zemra, Lipjan!”