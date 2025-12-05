Imri Ahmeti betohet për mandatin e katërt si kryetar i Lipjanit

05/12/2025 14:55

Kryetari i rizgjedhur i Komunës së Lipjanit, Imri Ahmeti, është betuar sot për mandatin e tij të katërt, pas fitores në zgjedhjet lokale.

Në një deklaratë publike, Ahmeti ka shprehur mirënjohje të thellë ndaj qytetarëve për mbështetjen dhe besimin e vazhdueshëm.

“Sot po fillojmë mandatin e ri me besimin tuaj. Me përulësi dhe mirënjohje të thellë, ju falënderoj të gjithëve,” ka thënë ai.

Ahmeti u shpreh se mbështetja e qytetarëve e bën edhe më të vendosur për të punuar me ndershmëri dhe transparencë në shërbim të secilës familje, lagjeje dhe fshati të komunës.

“Ky rezultat më bën krenar dhe i përkushtuar që ta çojmë Lipjanin edhe më lart,” theksoi ai.

Në përfundim të fjalës së tij, kryetari i rizgjedhur u adresua drejtpërdrejt qytetarëve: “Faleminderit nga zemra, Lipjan!”

