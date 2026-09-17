Ibrahim Tatlises në spital, mjeku jep lajme për gjendjen e tij

Këngëtari i njohur turk, İbrahim Tatlıses, ka marrë lajme të mira lidhur me gjendjen e tij shëndetësore. Mjeku i spitalit ku po trajtohet, Edip Gonullu, ka publikuar një fotografi me këngëtarin nga dhoma e spitalit, duke dhënë edhe një përditësim për gjendjen e tij. Gonullu ka thënë se është i lumtur që kanë arritur t’ia…

ShowBiz

18/09/2026 00:01

Këngëtari i njohur turk, İbrahim Tatlıses, ka marrë lajme të mira lidhur me gjendjen e tij shëndetësore.

Mjeku i spitalit ku po trajtohet, Edip Gonullu, ka publikuar një fotografi me këngëtarin nga dhoma e spitalit, duke dhënë edhe një përditësim për gjendjen e tij.

Gonullu ka thënë se është i lumtur që kanë arritur t’ia lehtësojnë dhimbjet që Tatlıses i ka përjetuar për një kohë të gjatë.

“I lumtur që arritëm t’ia lehtësonim dhimbjen që ka vazhduar për një kohë të gjatë vëllait tim të dashur, i njohur ndryshe si ‘Perandori’, İbrahim Tatlıses. Kjo u pasqyrua në buzëqeshjen në fytyrat tona”, ka shkruar mjeku.

Ai i ka uruar këngëtarit shëndet dhe më shumë momente të tilla.

Tatlıses ishte shtruar në spital në muajin prill për shkak të një infeksioni, ndërsa më pas iu nënshtrua edhe një operacioni në fshikëzën e tëmthit.

Postimi i fundit i mjekut lë të kuptohet se gjendja e këngëtarit është përmirësuar dhe se dhimbjet e vazhdueshme janë lehtësuar.

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