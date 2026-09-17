Nesër vazhdon seanca ndaj gjashtë të akuzuarve për vrasjen e rreshterit Muharrem Lika

Nesër do të mbahet seanca e radhës gjyqësore në rastin e vrasjes së rreshterit të Policisë së Kosovës, Muhamet Likës. Seanca do të fillojë nga ora 09:00 në Gjykatën Themelore në Ferizaj. Prokuroria Themelore në Ferizaj, Departamenti për Krime të Rënda, kishte ngritur aktakuzë më 9 janar të këtij viti kundër gjashtë të pandehurve me…

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17/09/2026 23:59

Nesër do të mbahet seanca e radhës gjyqësore në rastin e vrasjes së rreshterit të Policisë së Kosovës, Muhamet Likës. Seanca do të fillojë nga ora 09:00 në Gjykatën Themelore në Ferizaj.

Prokuroria Themelore në Ferizaj, Departamenti për Krime të Rënda, kishte ngritur aktakuzë më 9 janar të këtij viti kundër gjashtë të pandehurve me inicialet H.B, R.M, V.Ç, E.L, SH.K dhe D.G.

Të pandehurit akuzohen se në bashkëkryerje, më 1 prill 2025 rreth orës 23:00, e privuan nga jeta zyrtarin Muhamet Lika në Kaçanik me armë zjarri, duke vepruar me përgatitje paraprake dhe duke përfshirë edhe një të mitur.

Prokuroria ka propozuar që të pandehurit të shpallen fajtorë dhe të dënohen sipas ligjit, dhe ka kërkuar vazhdimin e masës së paraburgimit deri në përfundim të procesit gjyqësor.

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