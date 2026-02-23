Hyseni emëron drejtorët e rinjë të Komunës së Gjilanit

23/02/2026 15:51

Komuna e Gjilanit, ka emëruar drejtorët e rinj në mbledhjen e parë të bordit të drejtorëve. Derisa në ditët në vijim pritet të emërohet edhe drejtori-esha e Arsimit dhe zyrtarët tjerë.

Kryetari i Komunës së Gjilanit, Alban Hyseni, tha se sot mbajtën mbledhjen e parë të qeverisjes komunale, ku prezantuan një pjesë të përbërjes së re të kabinetit qeverisës për Komunën e Gjilanit.

“Zotohemi se kjo përbërje do të jetë e përkushtuar dhe transparente që gjatë 4 viteve të ardhshme të punojë me nder dhe përgjegjësi”, tha Alban Hyseni.

I pari i Gjilanit, tregoi përbërjen e kabinetit qeverisës:

Kushtrim Ibrahimi – Drejtor i Shërbimeve Publike

Bajram Isufi – Drejtor për Bujqësi dhe Pylltari

Flakron Rexhepi – Drejtor për Urbanizëm, Planifikim dhe Mbrojtje të Mjedisit

Mimoza Kadriu – Drejtoreshë për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Kushtrim Zeqiri – Drejtor për Kulturë, Rini dhe Sport

Enver Shabani – Drejtor për Mbrojtje dhe Shpëtim

Eljesa Rashiti – Drejtoreshë për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë

Avdyl Kastrati – Drejtor për Buxhet dhe Financa

Haki Huruglica – Drejtor për Zhvillim Ekonomik

Isa Agushi – Drejtor për Inspeksion

Elbasan Shabani – Drejtor për Administratë të Përgjithshme

“Ditëve në vijim do t’i bëjmë të ditur edhe emrat e zyrtarëve të tjerë. Na priftë e mbara”, tha kryetari Alban Hyseni.

