Cardi B: Kam frikë nga operacioni në gjoks
Reperja amerikane Cardi B tha se dëshiron të rregullojë gjoksin, por ka frikë nga kjo procedurë. Ajo deklaroi se nuk dëshiron të gënjejë dhe do të donte të rregullonte gjoksin. “Për ndonjë arsye kam frikë. Kam shumë frikë nga operacioni i gjirit, nuk e di pse. Nuk kam frikë nga asgjë tjetër, vetëm kaq. Nuk…
ShowBiz
Reperja amerikane Cardi B tha se dëshiron të rregullojë gjoksin, por ka frikë nga kjo procedurë.
Ajo deklaroi se nuk dëshiron të gënjejë dhe do të donte të rregullonte gjoksin.
“Për ndonjë arsye kam frikë. Kam shumë frikë nga operacioni i gjirit, nuk e di pse. Nuk kam frikë nga asgjë tjetër, vetëm kaq. Nuk është aspak një operacion i këndshëm, por duhet ta bëj”, tha ajo.
Kjo repere 34-vjeçare tha se katër fëmijët e saj “i shkatërruan” trupin, dhe ajo i përshkroi gjinjtë e saj si “qese me topa”.
“Kam pasur këto gjinj për njëqind vjet, mendoj rreth 18 vjet. I kam pasur për një kohë shumë të gjatë dhe tani janë shumë të varur”, tha ajo.
Ajo shtoi se thithkat dhe areolat e saj janë “shumë, shumë të mëdha”.
“I dua, me të vërtetë. Janë seksi. Megjithatë, ma bëjnë shumë të vështirë të vesh rroba të caktuara”, tha ajo.
Ajo shpjegoi se nuk donte të ndryshonte madhësinë e gjinjve të saj, por vetëm t’i “rifreskonte” ato. Megjithatë, nuk është e sigurt nëse do të vendosë realisht për operacionin.
“E kam thënë për një kohë të gjatë se e dua, por nuk e di nëse do ta bëj operacionin,” tha ajo.
Cardi B e zmadhoi gjoksin në moshën 18 vjeç, për të cilën foli në vitin 2021 në një bisedë me Mariah Carey për revistën Interview.
Pastaj ajo tha se kur ishte e re ishte shumë e dobët, se djemtë në Bronx e ngacmonin për shkak të figurës së saj dhe se kjo e bënte të ndihej e shëmtuar. Kur filloi të punonte si balerinë, kishte para të mjaftueshme për operacion, pas së cilës, tha ajo, çdo pasiguri në lidhje me gjoksin e saj u zhduk.