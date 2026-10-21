Moti të enjten në Kosovë
Të enjten në Kosovë pritet të mbajë mot me diell dhe vranësira të shpërndara, ndërsa në disa zona të vendit parashihen edhe reshje shiu. Sipas parashikimit të motit, temperaturat minimale do të lëvizin nga 4 deri në 7 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale pritet të arrijnë nga 17 deri në 21 gradë Celsius, transmeton lajmi.net.…
Lajme
Të enjten në Kosovë pritet të mbajë mot me diell dhe vranësira të shpërndara, ndërsa në disa zona të vendit parashihen edhe reshje shiu.
Sipas parashikimit të motit, temperaturat minimale do të lëvizin nga 4 deri në 7 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale pritet të arrijnë nga 17 deri në 21 gradë Celsius, transmeton lajmi.net.
Era do të fryjë nga drejtimi i jugperëndimit, me shpejtësi prej 1 deri në 6 metra në sekondë./lajmi.net/