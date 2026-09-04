Hoti publikon foton me Trump: Kur Kosova udhëhiqej nga një qeveri me orientim të qartë euroatlantik
Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Avdullah Hoti ka publikuar një fotografi nga takimi me presidentin amerikan, Donald Trump. Hoti në një shkrim në Facebook ka thënë: “Kur Kosova udhëhiqej nga një qeveri me orientim të qartë euroatlantik”.
Lajme
04/09/2026 20:23
Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Avdullah Hoti ka publikuar një fotografi nga takimi me presidentin amerikan, Donald Trump.
Hoti në një shkrim në Facebook ka thënë:
“Kur Kosova udhëhiqej nga një qeveri me orientim të qartë euroatlantik”.