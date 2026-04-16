Hoti-PDK-së: Nëse mendoni se Albin Kurti po e shfytëzon emrin tim atëherë provoni të më kandidoni për President

16/04/2026 18:40

Ministri për Punë, Familje dhe Vlera të Luftës Çlirimtare, Andin Hoti, ka qenë i ftuar në “Frontal” .

Ai ka thënë nëse PDK-ja mendon se “Albin Kurti ka luajtur me emrin e tij kur e ka kandiduar për Presidentin, le ta bëjë PDK-ja këtë”.

Pra, ai tha se nëse PDK-ja e kandidon për President do e shohin nëse Albin Kurti do ta përkrahte këtë.

“Le të provon PDK-ja nëse Albini ka bë hajgare me emrin tim, le të më qet PDK-ja si kandidat për President, le të provojë PDK-ja”, ka thënë ai.

