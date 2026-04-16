Trump njofton armëpushim 10-ditor mes Izraelit dhe Libanit, paralajmëron bisedime historike në Shtëpinë e Bardhë
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, ka njoftuar në rrjetin social “Truth” arritjen e një marrëveshjeje për armëpushim të përkohshëm mes Izraelit dhe Libanit, duke e cilësuar këtë si një hap të rëndësishëm drejt paqes ndërmjet dy vendeve.
Sipas deklaratës së tij, pas bisedimeve me Presidentin e Libanit, Joseph Aoun, dhe Kryeministrin e Izraelit, Benjamin “Bibi” Netanyahu, palët kanë rënë dakord që të nisin një armëpushim 10-ditor, i cili do të hyjë në fuqi të martën në orën 17:00 sipas kohës lindore amerikane (EST), transmeton lajmi.net.
Trump bëri të ditur se takimi i parë mes dy vendeve pas 34 vitesh është zhvilluar në Uashington, me ndërmjetësimin e Sekretarit të Shtetit, Marco Rubio. Ai shtoi se ka angazhuar gjithashtu Zëvendëspresidentin JD Vance dhe drejtues ushtarakë amerikanë për të punuar drejt një paqeje të qëndrueshme mes Izraelit dhe Libanit.
Në një deklaratë të dytë, presidenti amerikan njoftoi se do të ftojë në Shtëpinë e Bardhë kryeministrin izraelit Netanyahu dhe presidentin libanez Aoun për bisedime që i cilësoi si më të rëndësishmet që nga viti 1983.
Trump theksoi se të dyja palët shprehin vullnet për paqe dhe se ai beson se një marrëveshje mund të arrihet shpejt.
Postimet e plota të përkthyera:
“Sapo pata biseda të shkëlqyera me Presidentin shumë të respektuar të Libanit, Joseph Aoun, dhe Kryeministrin e Izraelit, Bibi Netanyahu. Këta dy liderë kanë rënë dakord që, për të arritur PAQEN mes vendeve të tyre, do të fillojnë zyrtarisht një ARMËPUSHIM 10-ditor në orën 17:00 EST.
Të martën, dy vendet u takuan për herë të parë pas 34 vitesh këtu në Uashington, D.C., me Sekretarin tonë të shkëlqyer të Shtetit, Marco Rubio. Kam udhëzuar Zëvendëspresidentin JD Vance dhe Sekretarin e Shtetit Rubio, së bashku me Kryetarin e Shefave të Shtabit të Përbashkët, Dan ‘Razin’’ Caine, që të punojnë me Izraelin dhe Libanin për të arritur një PAQE të qëndrueshme.
Ka qenë nderi im të zgjidh 9 luftëra nëpër botë, dhe kjo do të jetë e 10-ta, kështu që le ta përfundojmë!”
“Përveç deklaratës së sapo publikuar, do të ftoj Kryeministrin e Izraelit, Bibi Netanyahu, dhe Presidentin e Libanit, Joseph Aoun, në Shtëpinë e Bardhë për bisedimet e para domethënëse mes Izraelit dhe Libanit që nga viti 1983, një kohë shumë e gjatë më parë.
Të dyja palët duan të shohin PAQE dhe unë besoj se kjo do të ndodhë, shpejt!”/lajmi.net/