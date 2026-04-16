Gjykimi i Thaçit në rastin e administrimit të drejtësisë, caktohet data 5 maj për provat e Mbrojtjes

16/04/2026 20:30

Gjykata Speciale ka njoftuar se në çështjen gjyqësore ndaj Hashim Thaçit dhe të tjerëve në lidhje me akuzat për vepra penale kundër administrimit të drejtësisë, Gjykatësi i Vetëm urdhëroi palët të dorëzonin deri më 22 prill 2026 parashtrime me shkrim mbi disa aspekte relevante për përcaktimin e kalendarit për pjesën e mbetur të procesit.

Sipas një njoftimi të Speciales, gjykatësi Gosnell gjithashtu bëri të ditur se, për këto parashtrime dhe pa paragjykuar vendimet në lidhje me mocionet ende të pashqyrtuara të Mbrojtjes, palët ftoheshin të paraqisnin parashtrimet e tyre mbi bazën se për paraqitjen e dëshmitarëve të Mbrojtjes nuk do të nevojiteshin seanca shtesë.

“Ndër detajet e tjera të specifikuara në urdhrin e lëshuar më 16 prill 2026 ishte edhe se Gjykatësi përcaktoi datën 5 maj 2026 dhe orën 16:00 si datë kur Mbrojtja duhet të dorëzojë njoftimet për mbylljen e paraqitjes së provave përkatëse, në varësi të konfirmimit pas parashtrimeve të palëve”, thuhet në njoftim.

Artikuj të ngjashëm

April 16, 2026

Kryesia e re e LDK-së | Hoti sulmon Abdixhikun: Bie ndesh...

April 16, 2026

Aksion 15-ditor për sigurinë në vendet e punës në Kosovë

April 16, 2026

“K***at e tilla duhet të kallen me benzinë publikisht”, ky është...

April 16, 2026

Kryeministri i Libanit: Armëpushimi ishte ‘qëllimi kryesor’ i bisedimeve të së...

April 16, 2026

Trump njofton armëpushim 10-ditor mes Izraelit dhe Libanit, paralajmëron bisedime historike...

April 16, 2026

Gjykata vendos për të akuzuarin që e kërcënoi Alaudin Hamitin –...

