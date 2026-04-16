BE transferon 61.8 milionë euro për Kosovën, Kurti: Fillon zbatimi i Planit të Rritjes
Pas ratifikimit të marrëveshjeve për Planin e Rritjes ndërmjet Kosovës dhe Komisionit Evropian, ka nisur transferimi i mjeteve financiare në vlerë prej 61.8 milionë eurosh si parafinancim. Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka bërë të ditur se nga kjo shumë, rreth 29 milionë euro janë transferuar si kredi direkt në buxhetin e shtetit, reporton lajmi.net…
Lajme
Ndërkohë, 33 milionë euro të tjera do të shpërndahen përmes Kornizës së Investimeve për Ballkanin Perëndimor (WBIF), ku 17.73 milionë euro janë grante dhe 15.31 milionë euro kredi.
Sipas Kurtit, Kosova është e fokusuar në zbatimin e Agjendës së Reformave, me qëllim shfrytëzimin maksimal të mundësive që ofron Plani i Rritjes.
Postimi i plotë:
Pas ratifikimit të marrëveshjeve për Planin e Rritjes mes Kosovës dhe Komisionit Evropian, sot filloi transferimi i mjeteve financiare në vlerë prej 61.8 milionë euro si parafinancim në kuadër të këtij plani.
Nga kjo vlerë, afër 29 milionë euro janë transferuar si kredi direkt në buxhetin e shtetit, ndërkaq 33 milionë euro të tjera, prej tyre 17.73 milionë në formë grantesh dhe 15.31 milionë si kredi, do të kalojnë përmes Kornizës së Investimeve për Ballkanin Perëndimor (WBIF).
Kosova është e fokusuar në zbatimin e Agjendës së Reformave dhe për shfrytëzimin e plotë të mundësive që ofron Plani i Rritjes. Qeveria po ndërmerr të gjitha hapat për t’i përmbushur në kohë, por kujtojmë që kjo është agjendë e përbashkët që përfshin të gjitha shtyllat e shtetit: ekzekutivin, gjyqësorin dhe kuvendin.
Falënderojmë Bashkimin Evropian për këtë hap, ndërkohë që angazhohemi në zbatimin e hapave të radhës./Lajmi.net/