“K***at e tilla duhet të kallen me benzinë publikisht”, ky është mërgimtari që e kërcënoi me jetë deputeten e PDK-së
Gazeta Nacionale ka mësuar se njeriu që e ka kërcënuar deputeten është Bahtir Hamza, i cili, sipas të dhënave në profilin e tij në Facebook, jeton në Toronto të Kandasë.
Në profilin e tij në Faceboo, Hamza e ka fyer rend deputeten, duke thënë se ajo duhet të digjte me benzin publikisht.
Më pas, ai fyen edhe familjen e deputetes, duke thënë se nuk ka gjak shqiptari.
“Çfarë Kurve Është Kjo Kurve Që Ka Lindur Me Gjak Serbi, Dhe, Është Rriture e është Krijuar Me Parime Serbe Nga Babai Dhe Gjyshi i Saj Që Ishin komunist serbo jugosllavë Dhe Janë Agjentë Të Udb-Së Serbe Të Serbisë Jugosllave, Dhe Nëna E Saj Është Një Kurve E Pisët, E Panjohur,.. Kjo Kurvë, Vetë E Tregon Përbërjen E Familjes Së Saj Me Ndikime kriminale, Negative Dhe, Jo Intelektualitet”, ka shkruar ai.