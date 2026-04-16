“K***at e tilla duhet të kallen me benzinë publikisht”, ky është mërgimtari që e kërcënoi me jetë deputeten e PDK-së

16/04/2026 19:45

Deputetja e PDK-së, Arbnora Salihu, sot ka njoftuar se është kërcënuar me jetë nga një qytetar.

Gazeta Nacionale ka mësuar se njeriu që e ka kërcënuar deputeten është Bahtir Hamza, i cili, sipas të dhënave në profilin e tij në Facebook, jeton në Toronto të Kandasë.

Në profilin e tij në Faceboo, Hamza e ka fyer rend deputeten, duke thënë se ajo duhet të digjte me benzin publikisht.

Më pas, ai fyen edhe familjen e deputetes, duke thënë se nuk ka gjak shqiptari.

“Çfarë Kurve Është Kjo Kurve Që Ka Lindur Me Gjak Serbi, Dhe, Është Rriture e është Krijuar Me Parime Serbe Nga Babai Dhe Gjyshi i Saj Që Ishin komunist serbo jugosllavë Dhe Janë Agjentë Të Udb-Së Serbe Të Serbisë Jugosllave, Dhe Nëna E Saj Është Një Kurve E Pisët, E Panjohur,.. Kjo Kurvë, Vetë E Tregon Përbërjen E Familjes Së Saj Me Ndikime kriminale, Negative Dhe, Jo Intelektualitet”, ka shkruar ai.

