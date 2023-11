Haziri: Pa të drejtë po linçohen hetuesit në rastin Dehari, Kurti të merret me humbjen e provave në IML

Nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri gjatë një interviste për lajmi.net ka folur edhe për rastin e aktivistit të vdekur të VV-së, Astrit Deharit.

Haziri ka thënë se nuk është e mirë të linçohen gjyqtarët e prokurorët e këtij rasti, teksa ka shtuar se kryeministri Kurti nuk po mirret me humbjen e provave në Institutin e Mjekësisë Ligjore.

“Merret me drejtësinë e Astrit Deharit, në kohën kur është vet kryeministër edhe përderisa familja e toleron, është me të, ti s’ki çka me thanë më shumë. Gjenden, linçohen gjyqtarët, prokurorët edhe hetuesit që nuk është e mirë. Nuk është e mirë për një Qeveri me bo me gisht te prokurorët që kanë ba gjithçka për me zbardhë rastin deri tash. A nuk mirret me humbjen e provave në Institut, në kohën kur ka qenë kryeministër vet”, ka thënë Haziri për lajmi.net.

Ai ka folur edhe për pakënaqësitë sociale në vend dhe qasjen e Qeverisë karshi situatës së fundit me njësitë elitare të policisë dhe minatorët.

