Haxhiu-Simiqit: Popull serb ka në Serbi, tërhiqeni menjëherë deklaratën “në emër të popullit serb”

Në Kuvendin e Kosovës janë rikthyer deputetët të cilët patën gjysmë ore pauzë. Pas propozimit të emrave për nënkryetarë të kuvendit, kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu kërkoi 30 minuta pauzë për shkak të formës së votimit si dhe deklarimti të Igor Simiq kur propozoi Sllavko Simiq për nënkryetar. Ai e propozoi atë në “emër të…

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09/09/2026 13:22

Në Kuvendin e Kosovës janë rikthyer deputetët të cilët patën gjysmë ore pauzë.

Pas propozimit të emrave për nënkryetarë të kuvendit, kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu kërkoi 30 minuta pauzë për shkak të formës së votimit si dhe deklarimti të Igor Simiq kur propozoi Sllavko Simiq për nënkryetar.

Ai e propozoi atë në “emër të popullit serb” dhe jo nga komuniteti serb në Kosovë.

Është në kundërshtim me Republikën e Kosovës, popull serb ka në Serbi e në Kosovë është populli shqiptar dhe komunitetet shumicë.

“Është deklarim i papranueshëm dhe ju ftoj që të tërthiqni menjëherë atë deklarim e ta bëni propozimin në përputhje me Kushtetutën e Kosovës”,deklaroi Haxhiu.

Simiq iu përgjigj duke thënë se propozimin e kishte dorëzuar me shkrim, ashtu siç ishte kërkuar nga kryesia e Kuvendit.

“Ta kam dorëzuar me shkrim, siç keni kërkuar ju…”, deklaroi Simiq.

Haxhiu kërkoi nga regjia që t’ia ndërpriste mikrofonin, duke insistuar që deputeti i Listës Serbe vetëm ta tërhiqte deklaratën lidhur me mënyrën e formulimit të propozimit.

Simiq vazhdoi duke thënë: “Unë jam pjesëtar i popullit serb…”, por Haxhiu ia ndërpreu sërish fjalën.

Pas debatit, Haxhiu tha se Rregullorja e Kuvendit përcakton masat që mund të ndërmerren në raste të tilla./Lajmi.net/

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