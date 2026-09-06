Haxhiu në 27-vjetorin e Policisë: Mbi 80% e qytetarëve i besojnë institucioni
Ushtruesja e detyrës së Presidentes së Kosovës, Albulena Haxhiu, në ceremoninë për nder të 27-vjetorit të Policisë së Kosovës, ka thënë se çlirimi i vendit nuk shënoi fundin e rrugës, por fillimin e ndërtimit të një policie të fortë të Kosovës. “Çlirimi i vendit nuk ishte fundi i rrugës, por fillimi i ndërtimit të një…
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Ushtruesja e detyrës së Presidentes së Kosovës, Albulena Haxhiu, në ceremoninë për nder të 27-vjetorit të Policisë së Kosovës, ka thënë se çlirimi i vendit nuk shënoi fundin e rrugës, por fillimin e ndërtimit të një policie të fortë të Kosovës.
“Çlirimi i vendit nuk ishte fundi i rrugës, por fillimi i ndërtimit të një policie të fortë të Kosovës, që do të mbronte qytetarët dhe do të garantonte sundimin e ligjit”, ka thënë Haxhiu.
Ajo ka përmendur 6 shtatorin e vitit 1999, kur në Vushtrri 176 kadetë nisën trajnimin për Policinë e Kosovës.
“Më 6 shtator 1999, në Vushtrri, 176 kadetë nisën trajnimin për një institucion që do ta vendoste sundimin e ligjit në radhë të parë”, ka deklaruar Haxhiu.
Sipas saj, historia e Policisë së Kosovës është e pandashme nga historia e vendit.
“Historia e Policisë së Kosovës është e pandashme nga historia e vendit”, ka thënë ajo.
Haxhiu ka theksuar se nga 176 kadetët e gjeneratës së parë, Policia e Kosovës është rritur në mbi 9 mijë zyrtarë policorë.
“Gjatë këtyre viteve, Policia ka ndërtuar kapacitetet e saj, por mbi të gjitha ka fituar besimin e qytetarëve”, ka deklaruar Haxhiu.
Ajo ka thënë se mbi 80 për qind e qytetarëve shprehin besim në Policinë e Kosovës, duke e renditur atë bashkë me FSK-në në institutcionet më të besueshme në vend.