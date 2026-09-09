Haradinaj kërkon rikthimin e Thaçit në Presidencë: Kosova e ka borxh me i thanë, prej këtu ke shku, këtu kthehu

Ish-kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj ka përsëritur kërkesën e tij që Hashim Thaçi të rikthehet në pozitën e presidentit të vendit, pas aktgjykimit në Hagë. Haradinaj ka thënë se beson se Thaçi, së bashku me Veselin, Krasniqin e Selimin do të shpallen të pafajshëm dhe do të lirohen nga akuzat. Deputeti i Aleancës ka thënë…

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09/09/2026 23:14

Ish-kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj ka përsëritur kërkesën e tij që Hashim Thaçi të rikthehet në pozitën e presidentit të vendit, pas aktgjykimit në Hagë.

Haradinaj ka thënë se beson se Thaçi, së bashku me Veselin, Krasniqin e Selimin do të shpallen të pafajshëm dhe do të lirohen nga akuzat.

Deputeti i Aleancës ka thënë se do t’i bënte nder Kosovës që Thaçi të rikthehet në postin e presidentit, pasi atij i është ndërprerë mandati nga Gjykata Speciale.

“Me Thaçin i kam pas dallimet e mia, por është në nderin e Kosovës me u rikthy në postin e presidentit, sepse ai u mor nga posti i presidentit dhe do të ishte në nderin tonë me e kthy të paktën për një ditë. Kosova e ka borxh me i thanë, prej këtu ke shku, këtu kthehu.”, ka thënë Haradinaj në Klan Kosova.

Ai ka thënë se me një veprim të tillë, Kosova, shoqëria e institucionet do të tregonin një vetëdije të madhe kombëtare.

Haradinaj ka shtuar se beson se shumë deputetë do ta votonin Thaçin për president të vendit.

“Thaçi është marrë nga institucioni i Presidencës së vendit. Kthimi i tij në këtë post, do të ishte një dëshmi se ne dimë t’i bëjmë disa veprime në përputhje me interesin kombëtar.”, ka thënë Haradinaj.

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