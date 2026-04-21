Haradinaj flet për Korab Bajgorën i cili e kishte kërcënuar: Narkoman, e kishte mbajtur familjen e tij nën kërcënimin e armës
Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Ramush Haradinaj, ka folur për Korab Bajgorën i cili e kërcënoi Haradinajn. AI tha në “Rubikon” të Klan Kosova se personi në fjalë është narkoman dhe kishte kërcënuar familjen e tij. Sipas Haradinajt Bajgora ka mbajtur familjen e tij nën kërcënimin e armës, derisa ka ndërhyrë policia.…
Lajme
Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Ramush Haradinaj, ka folur për Korab Bajgorën i cili e kërcënoi Haradinajn.
AI tha në “Rubikon” të Klan Kosova se personi në fjalë është narkoman dhe kishte kërcënuar familjen e tij.
Sipas Haradinajt Bajgora ka mbajtur familjen e tij nën kërcënimin e armës, derisa ka ndërhyrë policia.
“Ky ish narkoman, e kish kërcënu familjen e vet dhe e kish mbajtë peng dhe Policia kishin shku para një viti sepse ka dasht me vra familjen e vet. E ka mbajtur familjen e vet nën kërcënim të armës”, ka thënë ai.