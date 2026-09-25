Hamza para mbledhjes së Kryesisë së Kuvendit: Do të kërkojë procedimin e ligjit për Specialen
Kryetari i PDK-së, Bedri Hamza është deklaruar shkurtimisht rreth mbledhjes së Kryesisë së Kosovës që është thirrur për sot. Hamza deklaroi se do të kërkojë procedimin e ligjit për Dhomat e Specializuara në Hagë. “Procedimi i ligjit, konstituimi i komisioneve funksionale. Ne sot do të kërkojmë që ligji të procedohet, normalisht ne e respektojmë vendimin…
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Kryetari i PDK-së, Bedri Hamza është deklaruar shkurtimisht rreth mbledhjes së Kryesisë së Kosovës që është thirrur për sot.
Hamza deklaroi se do të kërkojë procedimin e ligjit për Dhomat e Specializuara në Hagë.
“Procedimi i ligjit, konstituimi i komisioneve funksionale. Ne sot do të kërkojmë që ligji të procedohet, normalisht ne e respektojmë vendimin e Gjykatës Kushtetuese dhe normalisht që vendimi i Kushtetutës është i qartë”, tha ai.
Ai gjithashtu përmendi edhe konstituimin e komisioneve funksionale si një nga çështjet që pritet të trajtohen në mbledhjen e Kryesisë së Kuvendit.
/Lajmi.net/