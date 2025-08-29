Gucati: S’kemi çka me fsheh më, shpejtë dalin emrat e eksponentëve të VV-së që çuan dokumente në Hagë
Kryetari i Organizatës së Veteranëve të Luftës, Hysni Gucati deklaroi së fundi se brenda Lëvizjes Vetëvendosje ka dëshmitarë të Gjykatës Speciale në Hagë.
Kryetari i Organizatës së Veteranëve të Luftës, Hysni Gucati deklaroi së fundi se brenda Lëvizjes Vetëvendosje ka dëshmitarë të Gjykatës Speciale në Hagë.
Madje një deklarim të tillë e bëri dje hapur gjatë konferencës për media. Gucati përmendi emrin e ministres së Punëve të Jashtme, në detyrë, Donika Gërvalla meqë rast tha se ajo ka dorëzuar dokumente në këtë gjykatë.
E të njëjtën e deklaroi edhe sot, por shtoi se përpos që sipas tij është Gërvalla ka edhe të tjerë.
Sipas Gucatit janë edhe disa këshilltarë të ministrave, për të cilën çështje tha se emrat e tyre do të dalin shumë shpejtë në publik.
“Shumë shpejt do të dalim me emra, ne nuk kemi nevojë t’i frikësohemi askujt. Ka ardhur koha ta ndajmë shapin nga sheqeri, dhe të kuptohet një herë e mirë se kush e do vendin dhe kush nuk e do”, tha tutje kreu i OVL-UÇK-së në Klankosova.
Për këtë deklaratë, lajmi.net ka kontaktuar me Gucatin, i cili ka thënë se kjo është realja dhe se s’ka çka fshihet më.
“Kjo është realja, s’kemi çka me fsheh ma! Tash, ministrja Gërvalla vetë e ka bo publike që ka deponu dokumentacione në Hagë, para disa viteve. Kjo është e saktë. Tash edhe Dimal Basha që doli me këtë punimin shkencor, këtu po dihen senet e argumentet, s’kemi çka me shtu diçka më shumë”, tha Gucati.
Përpos kësaj, Gucati tha se i vie turp për deputetët që e votuan Dimal Bashën për Kryetar të Kuvendit të Kosovës.
Dimal Basha u zgjodh kryeparlamentar falë votave të Lëvizjes Vetëvendosje, atyre të PDK-së përjashtuar këtu disa deputetët por edhe të votave nga disa prej deputetëve të AAK-së.
Kuvendi vazhdon të jetë i pakonstituar shkaku i mos-zgjedhjes së nënkryetarit nga radhët e komunitetit serb.
