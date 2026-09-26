ASHAK-u i gatshëm të ndihmojë në hulumtimin e fakteve për luftën në Kosovë

Kryetarja e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës (ASHAK), Justina Shiroka-Pula, ka deklaruar se institucioni që ajo drejton është i gatshëm të ndihmojë në hulumtimin dhe interpretimin e të dhënave dhe fakteve që lidhen me luftën në Kosovë. Këtë qëndrim ajo e ka bërë të ditur në një reagim pas vendimit të fundit ndaj…

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26/09/2026 15:57

Kryetarja e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës (ASHAK), Justina Shiroka-Pula, ka deklaruar se institucioni që ajo drejton është i gatshëm të ndihmojë në hulumtimin dhe interpretimin e të dhënave dhe fakteve që lidhen me luftën në Kosovë.

Këtë qëndrim ajo e ka bërë të ditur në një reagim pas vendimit të fundit ndaj katër ish-drejtuesve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në Dhomat e Specializuara në Hagë.

“Institucioni që unë e drejtoj është gjithmonë në dispozicion për të ndihmuar proceset e hulumtimit, të kërkimit dhe të interpretimit të të dhënave dhe të fakteve lidhur me luftën në Kosovë”, ka shkruar Shiroka-Pula.

Në reagimin e saj, kryetarja e ASHAK-ut ka shprehur edhe rezerva ndaj mënyrës se si është konceptuar dhe funksionon Specialja, duke thënë se drejtësia duhet të perceptohet si e barabartë, gjithëpërfshirëse dhe e paanshme.

Ajo ka theksuar se proceset penale ndaj individëve nuk duhet të shndërrohen në gjykim të përgjithshëm të një lëvizjeje apo të një periudhe historike.

Shiroka-Pula ka bërë thirrje për transparencë, llogaridhënie dhe debat të argumentuar publik lidhur me institucionet e drejtësisë.

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