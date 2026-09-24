GJKKO lë në fuqi arrestin në shtëpi për Vlora Hysenin, kjo e fundit nuk flet para mediave
Gjykata e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka lënë në fuqi masën e sigurisë “arrest në shtëpi” ndaj ish-drejtoreshës së SHISH, Vlora Hyseni. Hyseni u paraqit këtë të enjte në GJKKO, ku u njoh me masën e sigurisë të caktuar ndaj saj në kuadër të procedimit penal nr. 20/1. Para hyrjes në ambientet…
Lajme
Gjykata e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka lënë në fuqi masën e sigurisë “arrest në shtëpi” ndaj ish-drejtoreshës së SHISH, Vlora Hyseni.
Hyseni u paraqit këtë të enjte në GJKKO, ku u njoh me masën e sigurisë të caktuar ndaj saj në kuadër të procedimit penal nr. 20/1.
Para hyrjes në ambientet e GJKKO-së, ajo pati edhe një përplasje verbale me gazetarët, duke bërë një deklaratë lidhur me pretendime për takime me agjentë serbë.
Me vendimin e 21 shtatorit, GJKKO caktoi ndaj Hysenit masën “arrest në shtëpi” dhe “pezullim të ushtrimit të një detyre a shërbimi publik”, pas kërkesës së Prokurorisë së Posaçme.