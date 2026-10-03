Maaaaanaj, Shqipëria në epërsi ndaj Finlandës
Shqipëria ka shënuar golin e parë ndaj Finlandës. Është Rey Manaj, i cili shënoi me kokë në minutën e 5-të, pas një krosimi nga Kristjan Asllani. Rey Manaj header from the left side of the six yard box following a corner. Finland 0-1 Albania, VIDEO
Sport
Shqipëria ka shënuar golin e parë ndaj Finlandës.
Është Rey Manaj, i cili shënoi me kokë në minutën e 5-të, pas një krosimi nga Kristjan Asllani.
Rey Manaj header from the left side of the six yard box following a corner.
Finland 0-1 Albania,