Maaaaanaj, Shqipëria në epërsi ndaj Finlandës

Shqipëria ka shënuar golin e parë ndaj Finlandës. Është Rey Manaj, i cili shënoi me kokë në minutën e 5-të, pas një krosimi nga Kristjan Asllani. Rey Manaj header from the left side of the six yard box following a corner. Finland 0-1 Albania, VIDEO

Sport

03/10/2026 15:28

Shqipëria ka shënuar golin e parë ndaj Finlandës.

Është Rey Manaj, i cili shënoi me kokë në minutën e 5-të, pas një krosimi nga Kristjan Asllani.

Rey Manaj header from the left side of the six yard box following a corner.

Finland 0-1 Albania,

VIDEO

Artikuj të ngjashëm

October 3, 2026

Muriqi tregon arsyet pse mungoi ndaj Izraelit

October 3, 2026

Kjo është 11-shja e Shqipërisë që do të luajë ndaj Finlandës

October 3, 2026

Përzgjedhësi i Austrisë ankohet për fushën “Fadil Vokrri”

October 3, 2026

FFK nënshkruan marrëveshjen me Raiffeisen Bank, bëhet sponsor gjeneral i Kombëtares...

Lajme të fundit

Gruda: Dhoma Kushtetuese në Hagë nuk do të...

A po shndërrohet pakënaqësia ndaj Speciales në mobilizim shoqëror?

Komandanti i Zjarrfikësve: Zjarri në Fushë Kosovë prej...

Parkingu i madh i Prishtinës prapa Pallatit të...