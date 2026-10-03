Haziri për kandidaturën e Sejdiut: Ne e kemi një dallim, një rast, po LDK-ja e ka një vlerë të demokracisë, ne bashkohemi në dallimet tona

Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, ka folur për qëndrimin e deputetëve të LDK-së ndaj kandidaturës së Bekim Sejdiut për president, në rast se për të arrihet një marrëveshje me partitë e tjera politike, përfshirë Partinë Demokratike të Kosovës. Haziri ka theksuar se çështja, sipas tij, nuk lidhet drejtpërdrejt me emrin e Sejdiut,…

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03/10/2026 17:50

Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, ka folur për qëndrimin e deputetëve të LDK-së ndaj kandidaturës së Bekim Sejdiut për president, në rast se për të arrihet një marrëveshje me partitë e tjera politike, përfshirë Partinë Demokratike të Kosovës.

Haziri ka theksuar se çështja, sipas tij, nuk lidhet drejtpërdrejt me emrin e Sejdiut, por me sigurimin e një konsensusi politik që do të mundësonte unitetin në procesin e votimit, transmeton lajmi.net.

“Praktikisht, nuk ka të bëjë me emrin e përveçëm, nuk ka të bëjë kurrgjë me Bekimin, si i propozuar dhe si kandidat me kredibilitet. Ka të bëjë me mosarritjen e një konsensusi i cili ia siguron unitetin e votimit, në mënyrë që ai me siguru unitetin e popullit në të ardhmen”, deklaroi Haziri.

I pyetur nëse LDK-ja do ta mbështeste Sejdiun edhe në rast se për kandidaturën e tij do të arrihej marrëveshje me partitë e tjera, Haziri tha se nuk duhet të interpretohet qëndrimi i deputetëve të LDK-së si një qëndrim i ndarë i individëve.

“Mos na ndani, ne jemi 18. Ne e kemi një dallim, një rast, po LDK-ja e ka një vlerë të demokracisë, ne bashkohemi në dallimet tona”, u shpreh ai.

Haziri shtoi se dallimet e shfaqura në një rast të caktuar nuk përbëjnë domosdoshmërisht qëndrim të ndarë brenda grupit parlamentar të LDK-së.

“Kështu që ajo është vetëm një episod që ka ndodhur në një rast kur janë dalluar…”, tha Haziri./lajmi.net/

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