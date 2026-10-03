Muriqi tregon arsyet pse mungoi ndaj Izraelit
Kapiteni i Kosovës, Vedat Muriqi ka folur së fundmi në konferencë për shtyp. Para ndeshjes me Austrinë, “Pirati” foli për shumë gjëra përfshirë dhe mungesën e tij ndaj Izraelit, ku ishte përfolur se refuzonte të luante por që doli të jetë e pavërtetë. “Kisha ngarkesë të muskujve, është normale. Kisha lëndim para një muaj e…
Sport
Kapiteni i Kosovës, Vedat Muriqi ka folur së fundmi në konferencë për shtyp.
Para ndeshjes me Austrinë, “Pirati” foli për shumë gjëra përfshirë dhe mungesën e tij ndaj Izraelit, ku ishte përfolur se refuzonte të luante por që doli të jetë e pavërtetë.
“Kisha ngarkesë të muskujve, është normale. Kisha lëndim para një muaj e gjysmë. Sot do të stërvitem dhe do të jem gati për lojë”, ka thënë Muriqi.
Ndeshja luhet në “Fadil Vokrri”, nesër në orën 15:00.